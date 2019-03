Bayerische Rundfunk verbessert den DAB+ Empfang in Oberfranken

[München] Der Bayerische Rundfunk nimmt in Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, am 1. April 2019 einen neuen DAB+ Senderstandort in Oberfranken in Betrieb. Damit verbessert der BR den DAB+ Empfang in der Region und bietet Hörerinnen und Hörern in Ludwigsstadt und der näheren Umgebung eine vielfältige Programmauswahl in exzellenter digitaler Klangqualität. Aufgeschaltet werden 25 bayernweite und regionale DAB+ Radioprogramme. Der BR nimmt dazu in Ludwigsstadt zwei Sendeanlagen für die digitalen BR-Programme und private Radiostationen auf den Kanälen 11 D (bayernweites Netz) und 10 B (Regionalnetz Oberfranken) in Betrieb. Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendenetz im Kanal 11 D damit auf 58 Standorte. Über dieses Netz können bereits 91,1 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil, im Auto sowie im Freien (outdoor) sind es 97,5 Prozent. Um den Empfang von DAB+ kontinuierlich zu verbessern, setzt der BR den Ausbau der DAB+ Netze 2019 konsequent fort, darunter sind mit Sendern in Kulmbach und Schweinfurt auch zwei neue fränkische Standorte. Aufbau und Inbetriebnahme sind für die zweite Jahreshälfte geplant.

