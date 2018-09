SCHWARZWALDRADIO tourt durch Deutschland

[Offenburg] SCHWARZWALDRADIO ist seit 2 Jahren deutschlandweit per DAB+ empfangbar. Im Oktober 2018 geht der Sender nun erstmals auf große Deutschlandreise und macht vom 01. bis zum 26. Oktober Halt in mehr als 20 deutschen Städten, unter anderem auch in Friedrichshafen, Augsburg, Ingolstadt, Schweinfurt oder Bayreuth. Teil dieser großen „Schwarzwald-Roadshow“ ist auch der #heimat-Foodtruck. Dieser original amerikanische Schulbus ist zu einer rollenden Küche umfunktioniert worden. Hier bekommen die Besucher kostenlos leckere Schwarzwälder „Probiererle“ wie Schinken, Forelle oder Maultauschen und dazu den passenden Wein, frisches Bier oder Mineralwasser aus der Region.

zur Pressemeldung

zum Tourplan