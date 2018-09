NDR verbessert DAB+ im südlichen Holstein

[Hamburg] Radiohörer im Raum Kaltenkirchen bekommen ihre NDR Programme jetzt in noch besserer Qualität. Der neue DAB+ Sender bei Henstedt-Ulzburg versorgt die Region zwischen Rellingen, Barmstedt, Kellinghusen, Rickling, Bad Segeberg, Bad Oldesloe und Ahrensburg. Damit wird in Bargteheide, Tangstedt, Henstedt-Ulzburg, Norderstedt und Quickborn nun auch der Empfang der NDR 1 Welle Nord im modernen Digitalradio (DAB+) möglich. Hier war bisher nur der Empfang des DAB+ Programmangebots aus Hamburg gegeben. Gänzlich neu erschlossen werden hingegen – das DAB+ Programmangebot des NDR betreffend – die Bereiche Bad Bramstedt und Großenaspe. Dabei werden NDR 1 Welle Nord, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY weiterhin auch über UKW ausgestrahlt. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Plus, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

