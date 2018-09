[Bozen] Mit der Inbetriebnahme der Sendeblöcke 10B, 10C und 10 D wird der Empfang von 35 DAB+ Digitalradioprogramme in Pfelders möglich. Dies teilte die Rundfunkanstalt Südtirol mit. Die Region liegt in Südtirol in einem Seitental des hinteren Passeiertals.

