Media Lab Bayern, MedienNetzwerk Bayern, MTM, BMT und BDR unter einem Dach

[München] Mit einer House Warming Party mit Medienministerin Ilse Aigner und weiteren gut 120 Gästen aus Politik, Medien und Wirtschaft wurden am gestrigen Abend die neuen, zusätzlichen Büroräume der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) in der Rosenheimerstraße offiziell eröffnet. In den neuen Räumen sind das Media Lab Bayern, das MedienNetzwerk Bayern, die Medientage München GmbH, die Bayerische Medien Technik GmbH (BMT) und auch die Bayern Digital Radio GmbH (BDR) untergebracht.

zur Pressemeldung