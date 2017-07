egoFM erhält landesweite DABplus-Lizenz

[München] Die Auswahl aus den fünf Bewerbungen für ein landesweites DAB+-Hörfunkangebot ist getroffen: Die DAB-Kapazitäten in den Regionalnetzen Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Oberpfalz-Niederbayern und Oberbayern Schwaben werden der Radio next Generation GmbH für die Verbreitung von egoFM, befristet bis zum 1. August 2025, zugewiesen. Das hat der Medienrat in seiner Sitzung am 13. Juli 2017 entschieden. Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt, dass egoFM auf die Übertragungskapazitäten in den lokalen DAB+-Versorgungs­gebieten München, Ingolstadt, Nürnberg und Augsburg verzichtet. Der Medienrat behält sich vor, die Bewerber Radio Arabella, Radio TEDDY und die rt.1 digital broadcast GmbH im Rahmen künftiger, bis 30. Juni 2018 frei werdender Kapazitäten zu berücksichtigen. Der Antrag der Dornier Medien GmbH wurde aus formellen Gründen zurückgewiesen.

