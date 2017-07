„Radio Hashtag+“ soll lokales DAB+-Angebot in Unterfranken gestalten

[München] Das lokale Hörfunkangebot im DABplus-Netz Unterfranken neben den simulcast ausgestrahlten UKW-Programmen wird künftig „Radio Hashtag+“ sein. Der Medienrat der BLM hat der Schweinfurter Rundfunk GmbH & Co. Studiobetriebs KG in seiner Sitzung am 13. Juli 2017 DAB-Kapazitäten für ein lokales Hörfunkangebot im Regionalnetz Unterfranken, befristet bis zum 1. August 2025, zur Nutzung zugewiesen. Die Anträge der übrigen drei Bewerber wurden zurückgewiesen. Radio Hashtag+, so der Arbeitstitel des Jugendprogramms, soll sich als informatives und unterhaltsames Vollprogramm an die Zielgruppe der 10- bis 29-Jährigen richten, die über die Sozialen Netzwerke stark in die inhaltliche Gestaltung des Programms einbezogen werden sollen. Das Musikprogramm setzt sich vor allem aus Neuvorstellungen und Titeln aus Hip Hop, R&B, Dance und Techno zusammen. Weltnachrichten, Wetter- und Verkehrsmeldungen aus Unterfranken sowie Trend-News (Musik, Klatsch und Tratsch, YouTube) ergänzen das 24-Stunden-Programm. Radio Hashtag+ soll eine Lücke in Schweinfurt schließen, das als einziger Hörfunk-Standort noch kein eigenes Jugendprogramm hat.

