Fachtag Digitalradio: „Radio in Österreich befindet sich im Aufbruch“

[Wien] Der Verein Digitalradio Österreich und der Verband der Österreichischen Privatsender (VÖP) luden interessierte Sendenetzbetreiber nach Wien ein, ihre Konzepte für bundesweite und regionale Bedeckungen vor Radioveranstaltern zu präsentieren. Neben der ORF-Tochtergesellschaft ORS zeigten zwei weitere Anbieter Interesse an einer nationalen, gegebenenfalls regionalisierbaren Bedeckung: der Full-Service-Anbieter Divicon Media Holding aus Leipzig und Uplink Network, zweitgrößter UKW-Anbieter in Deutschland mit Standorten in Düsseldorf und Berlin. Als Ergänzung für die Großstadt Wien stellte die Firma RTG Radio Technikum ein Konzept für einen lokalen Multiplex vor, der auch für kleine Anbieter interessant sein dürfte. Die Ausschreibung der Sendernetze läuft bis zum 12. Juni und schreibt vor, dass Multiplexbetreiber ein vertraglich abgesichertes Programmbouquet mit an Bord haben müssen. „Der Fachtag war aus unserer Sicht ein großer Erfolg und zeigte deutlich, dass Technik kein Befinden kennt. Das rege Interesse der Teilnehmer spiegelt die Stimmung in der Radiobranche wider und demonstriert, dass Österreich bereit ist für mehr Radio“, ist Wolfgang Struber, für den Verein Digitalradio Österreich, nach der Fachtagung begeistert. „DAB+ erweitert die Mediengattung Radio um weitere attraktive Möglichkeiten und Programm für die Zukunft. Radio befindet sich wieder im Aufbruch!“

