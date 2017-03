[Bangkok] Die thailändische Rundfunkorganisation NBTC (National Broadcasting and Telecommunications Commission) plant den Start von Digitalradio in 2018. Lizenzen für DAB+ sollen stufenweise vergeben werden – zuerst national, dann regional und lokal. Die ersten Tests in Bangkok fanden im März 2013 statt. Thailand wird das Band III für DAB+ nutzen und will genügend Lizenzen bereitstellen um die existierende Radiolandschaft auch im digitalen abzubilden.

