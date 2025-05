Fragen und Antworten zur UKW-Teilabschaltung des MDR

Am 24. Juni 2025 schaltet der MDR ausgewählte UKW-Frequenzen dauerhaft ab. Das passiert bereits in den frühen Morgenstunden. Nachfolgend beantwortet der MDR Fragen zur UKW-Teilabschaltstufe 2025.

Warum werden ausgewählte MDR-Frequenzen nicht weiter betrieben?

Als modernes Multimediahaus hat der MDR in den letzten Jahren die komplette Produktions- und Verbreitungskette digitalisiert und für die Zukunft fit gemacht. Einzig die UKW-Verbreitung ist noch analog. Seit vielen Jahren werden die Hörfunkprogramme des MDR parallel analog und digital ausgestrahlt, um den Hörerinnen und Hörern eine langfristige Möglichkeit zu bieten, den Radioempfang auf digital umzustellen. Diese Parallelausstrahlung von analogem UKW und digitalem DAB+ ist auf einen langfristigen, wenngleich begrenzten Zeitraum ausgelegt. Am 24.06.2025 beginnt der MDR nun in den ersten Regionen mit der vollständigen Umstellung auf DAB+, indem die Parallellaustrahlung beendet wird. Damit folgt er den Vorgaben der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) in ihrem 24. Bericht (Seite 61 bis 62) und nutzt das Einsparpotenzial bei der Programmverbreitung.

Was genau passiert in den betroffenen MDR-Gebieten?

Ab dem frühen Morgen des 24.06.2025 werden ausgewählte UKW-Frequenzen mit geringer Leistung an 11 Standorten in Mitteldeutschland nicht mehr empfangbar sein. Das langfristig angelegte Konzept sieht dabei in diesem Jahr zunächst vor, Sendeanlagen mit einer geringen Reichweite zu berücksichtigen. Die vollständige Umstellung auf den digitalen Übertragungsweg findet dabei ausschließlich in Regionen statt, in denen eine adäquate DAB+ Versorgung gewährleistet ist. Oftmals können MDR-Programme außerdem von umliegenden Sendestandorten auf alternativen UKW-Frequenzen weiterhin empfangen werden.

Um welche Sender geht es?

Folgende Frequenzen sind an den angegebenen Standorten betroffen:

Was muss ich tun, um auch weiterhin die MDR-Radioprogramme zu empfangen?

Wer bereits digital hört, ist nicht betroffen und muss nicht aktiv werden.

Beim UKW-Empfang im Auto schaltet das Radio automatisch auf eine alternative UKW-Empfangsfrequenz um. Dies geschieht oftmals unbemerkt. Seit 2020 ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Neufahrzeuge mit einem digitalen Empfangsteil ausgestattet sein müssen. Diese Autos haben in der Regel ein DAB+ Radio eingebaut.

Die meisten DAB+ Radios verfügen auch über UKW-Empfang. Falls Sie bereits ein DAB+ Radio haben und dieses auf UKW (FM) eingestellt ist, empfehlen wir DAB+ auszuwählen und damit die vollen Vorzüge des DAB+-Programmangebots zu nutzen.

Bei Nutzung eines empfangsschwachen UKW-Geräts (Küchenradio oder Radiowecker) ist es möglich, dass Ihr MDR-Radioprogramm nicht mehr störungsfrei empfangbar ist. In diesem Fall schafft die Nutzung eines DAB+ Radios Abhilfe. Eine umfangreiche Auswahl an entsprechenden Geräten bietet der Fachhandel seit vielen Jahren in verschiedenen Bauformen und -größen an.

Beim stationären Empfang im Wohnzimmer können die Programme in der Regel auch über einen vorhandenen Kabel- oder Satellitenanschluss genutzt werden.

Warum ist DAB+ besser für mich? Was sind die Vorteile von DAB+?

Störungsfreier Empfang, klarer Klang, Zusatzdienste (z. B. Wetterkarten, Programmübersichten und Infos wie Nachrichtenschlagzeilen oder Musiktitelanzeigen), einfache Bedienung. Das sind die Eigenschaften von DAB+. Zudem bietet der MDR über DAB+ ein größeres Programmangebot als über UKW. Auch alle Regionalvarianten der Landesprogramme werden landesweit im jeweiligen Bundesland ausgestrahlt:

Programm Regionalvarianten MDR SACHSEN

[nur in Sachsen] Leipzig, Dresden, Chemnitz, Bautzen, Sorbisch, MDR SN Extra (für besondere Live-Übertragungen) SACHSEN ANHALT

[nur in Sachsen ANHALT] Halle, Magdeburg, Stendal, Dessau, MDR ST Extra (für besondere Live-Übertragungen) MDR THÜRINGEN

[nur in THÜRINGEN] Nord, Ost, Süd, Mitte-West MDR SCHLAGERWELT Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen MDR AKTUELL überregional einheitlich zu empfangen MDR JUMP überregional einheitlich zu empfangen MDR KLASSIK überregional einheitlich zu empfangen MDR KULTUR überregional einheitlich zu empfangen MDR SPUTNIK überregional einheitlich zu empfangen MDR TWEENS überregional einheitlich zu empfangen

Kann ich mein altes UKW-Radio für den DAB+ Empfang nachrüsten?

Nein, im Radio selbst lässt sich der DAB+ Empfang nicht nachrüsten. Auch ein Tausch des UKW-Empfangsteils gegen ein DAB+-Empfangsteil ist nicht möglich. Jedoch lässt sich bei einigen Radios der DAB+ Empfang mit einem Vorschaltgerät ergänzen. Über sogenannte Radioadapter für DAB+ kann man auf einigen herkömmlichen Geräten die digitalen Radioprogramme hören. Autoradios, Stereoanlagen und einige andere Radios lassen sich mit so einem Vorschaltgerät ausstatten. Voraussetzung ist ein Toneingang am UKW-Radio.

DAB+-Adapter für Autoradios können neben der Kopplung per Audiokabel alternativ den Ton per FM-Transmitter auf das UKW-Autoradio übertragen. Die Audioradio-DAB+ Adapter werden mit einer zugehörigen Halterung (beispielsweise mit einer Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe) angebracht. Der DAB+ Empfang erfolgt über eine Scheibenklebeantenne. Das aus der DAB+ Senderliste am Adapter ausgewählte Radioprogramm wird in UKW gewandelt und auf einer freien UKW-Frequenz ausgestrahlt. Der Empfang ist nur innerhalb der kurzen Distanz zwischen Adapter und Autoradio möglich. Am UKW-Autoradio stellt man die Sendefrequenz des DAB+ Adapters ein.

Worauf sollte ich beim Kauf eines neuen DAB+ Radios achten?

Genau wie bei UKW ist eine gute Antenne mit optimaler Ausrichtung entscheidend für den störungsfreien und stabilen Empfang. Wurfantennen sind nicht geeignet und bieten keine ausreichende Empfangsqualität. Stattdessen ist zu empfehlen, Geräte mit Teleskopantennen zu verwenden.

Ausgewählte Gerätemodelle besitzen eine Antennenbuchse. An diese lässt sich eine Außenantenne oder eine empfangsstarke Zimmerantenne anschließen. Ein DAB+ Radio mit Antennenbuchse kann an jedem beliebigen Ort in der Wohnung aufgestellt werden. Nur für die abgesetzte Empfangsantenne ist ein empfangstechnisch günstiger Ort zu wählen.

Seit Ende 2020 müssen alle Autoradios in Neuwagen wie auch Heimgeräte mit Display digitales Radio empfangen können. Neben dem Empfang von DAB+ können die meisten Geräte UKW wiedergeben, ausgewählte Geräte auch Internetradio.

Was ist der Unterschied zwischen DAB+ und Internetradio?

DAB+ wird über klassische Rundfunknetze verbreitet. Damit kann eine Programm­ausstrahlung von einer unbegrenzten Menge an Hörerinnen und Hörer empfangen werden. Für Internetradio wird ein Internetanschluss benötigt, was mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann. Bei einem Problem des Internetanschlusses oder des Routers oder der WLAN-Verbindung funktioniert auch der Radioempfang übers Internet nicht mehr. Das kann beim Radioempfang via DAB+ nicht passieren.

DAB+ bietet einen kostenfreien und hochqualitativen terrestrischen Empfang. Auch in Hinblick auf Resilienz und Klimaschutz ist dieser umweltschonender und nachhaltiger als die Internetverbreitung. DAB+ Sendeanlagen sind darüber hinaus oft mit Notstromversorgung ausgestattet, sodass diese auch noch im Katastrophen- und Warnfall sendebereit sind. Es gibt DAB+ Radios, die im Falle eines Stromausfalls mit Batterien oder Akkus betrieben werden können.

Wohin im MDR kann ich mich bei technischen Problemen wenden?

Bei technischen Fragen zum Empfang erreichen Sie die Technische Beratung des MDR von Mo-Fr. von 10.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 0341-300 9595. Bitte sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter falls wir Ihr Gespräch gerade nicht persönlich entgegennehmen können. Bitte vergessen Sie dabei Ihre Rückrufnummer nicht, falls Sie mit unterdrückter Telefonnummer anrufen.

Darüber hinaus können Sie uns jederzeit über unser Kontaktformular oder per E-Mail schreiben. Beides finden Sie hier.

Gibt es einen Überblick zum Empfang von UKW und DAB+ in meiner Region?

Der MDR stellt auf seinen Internetseiten zahlreiche Informationen zu den Empfangsmöglichkeiten der MDR-Radioprogramme zur Verfügung.

Informationen des MDR zu DAB+

Frequenzen der MDR-Radioprogramme

Infos zu den MDR-Radioprogrammen, Audiothek und MDR-Pocasts

In der MDR-Frequenzsuche können Sie sich schnell und effektiv zu den Frequenzen an Ihrem Wohnort informieren. Für MDR-Fernsehen, Das Erste sowie die MDR-Radioprogramme finden Sie verschiedene Empfangsmöglichkeiten unter Eingabe des Empfangsortes oder der Postleitzahl.

MDR-Frequenzsuche

