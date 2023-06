(München) Vom 4. – 5. Juli finden die Lokalrundfunktage Nürnberg im NCC Mitte der NürnbergMesse statt. Traditionell versammelt sich die Branche wieder an zwei Tagen (Dienstag: 09.00-18.30 Uhr / Mittwoch 09.00-14.00 Uhr) und die Bayern Digital Radio ist als Aussteller vor Ort. Am zweiten Tag wird der Geschäftsführer der BDR Herr Johannes Trottberger zudem auf dem Podium von „ ART-PROJEKT – Individualisierbare Radionachrichten in linearen Musikprogrammen“ teilnehmen.

