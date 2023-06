NLM erteilt Zulassungen für neue Hörfunk-Spartenprogramme „the wolf – the new country radio“ und „Nordseewelle 2“

(Hannover) In ihrer Juni-Sitzung hat die Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) der Radio 21 GmbH und Co. KG eine unbefristete Zulassung zur Veranstaltung und landesweiten Verbreitung eines neuen täglichen 24-stündigen Hörfunkprogramms erteilt. Dabei stimmten die Mitglieder der Versammlung einstimmig für den Zulassungsantrag der Radio 21 GmbH und Co. KG.

Der Musikschwerpunkt des neuen Hörfunkprogramms „the wolf – The new country radio“ liegt auf Country-, Singer-Songwriter- und Folkmusik. Ergänzt wird das Musikprogramm durch redaktionelle Beiträge, z. B. Nachrichten aus Niedersachsen, Deutschland und der Welt, und Unterhaltungsformate. Nach Angaben der Veranstalterin soll das Programm primär über DAB+ und das Internet verbreitet werden.

Bereits im Mai 2023 hatte die Versammlung der NLM das Spartenprogramm „Nordseewelle 2“ der Radio Nordseewelle GmbH und Co. KG zugelassen. Der musikalische Schwerpunkt des geplanten 24-Stunden-Programms liegt auf Rock- und Pop-Musik der vergangenen 20 bis 45 Jahre. Auch dieses Programm soll über DAB+ und das Internet verbreitet werden.

zur Pressemeldung