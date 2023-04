Radio in Perfektion: Das Ruark R1S

(Bad Kötzing) Ruark stellt mit dem neuen R1S ein neues Radio incl. DAB+ vor. Mit integriertem Wi-Fi und Bluetooth-Streaming ist das R1S zudem ein komplettes Musiksystem für die ganztägige Unterhaltung. Das gelungene Design des R1S mit seinen dezenten Rundungen, der eleganten grauen Lackierung und dem handgearbeiteten Frontgrill aus Verbundholz strahlt zeitlose Frische aus. Der Frontgrill wird aus nachhaltigem Material hergestellt, die verwendeten Hölzer werden sorgfältig gespleißt, gefärbt und neu zusammengesetzt. So entstehen genau die satten Farbtöne von langsam wachsenden Harthölzern, ohne die negativen ökologischen Auswirkungen. Das Gehäuse und der Frontgrill harmonieren perfekt mit dem Ruark typischen RotoDial Controller an der Oberseite. Das Farbdisplay unterstützt dabei perfekt die umfangreichen technischen Fähigkeiten des R1S. Mit seinem Smart Radio-Tuner ermöglicht das R1S Zugriff auf Stationen weltweit und bietet zudem eine Quelle für Podcasts. Die Menge an Inhalten ist riesengroß, die integrierte Suchfunktion erleichtert das Finden und Speichern dank des RotoDial-Controllers am Gerät oder mit der kompakten Fernbedienung. Ebenfalls verfügbar ist eine neue Bedien-App namens Oktiv. Sie ermöglicht die Steuerung der meisten Funktionen des R1S und ist optimal für schnelles Durchsuchen von Sendern und Podcasts. Mit integriertem Wi-Fi und Bluetooth-Streaming hat sich die Attraktivität des R1S nochmals gesteigert. Es unterstützt direkt Spotify Connect*, Amazon Music und Deezer, zusammen mit seinem Bluetooth 5 Empfänger ist praktisch auch jeder andere Service nutzbar. Im Bluetooth Modus merkt sich das R1S bis zu sechs Geräte und bietet hervorragende Klangqualität und Effizienz, dies bedeutet minimalen Verbrauch für batteriebetriebene Zuspielgeräte. Ein weiteres herausragendes Merkmal des R1S ist sein Vollfarb-TFT-Display. Es zeigt deutlich Zeit, Alarm und Informationen zu Programm, WLAN-Quellen, Album und auch Stationsgrafiken an. Der Lichtsensor passt die Displayhelligkeit automatisch an die Umgebung an, was das R1S zu einem idealen Begleiter auf dem Nachttisch macht. Zu den weiteren Funktionen gehört ein USB-C-Lade und MP3-Wiedergabe Anschluss, der Kopfhörerausgang sowie ein schaltbarer Line-Eingang. Für die mobile Nutzung ist das R1S kompatibel mit dem optional erhältlichen Back Pack3 von Ruark Audio. Der UVP liegt bei 399 €.

