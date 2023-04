DAB+ in Rendsburg

(Hamburg) Mit einem neuen DAB+ Sender nahe Rendsburg bekommen Radiohörerinnen und Radiohörer in der Region zwischen Owschlag, Wittensee, Westensee, Bokel, Breiholz und Meggerdorf ihre NDR Hörfunkprogramme jetzt in noch besserer Qualität. In Rendsburg, Fockbek, Alt Duvenstedt, Büdelsdorf, Schacht-Audorf, Osterrönfeld, Westerrönfeld, Nübbel, Schülp und Jevenstedt sind die NDR Hörfunkprogramme auf Block 9C (206,352 MHz) im Haus über das moderne Digitalradio zu empfangen.

Zum Programmangebot des DAB+ Senders gehören die auch über UKW ausgestrahlten NDR Angebote wie NDR 1 Welle Nord, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Schlager, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

