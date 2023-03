Mehr als 30 weitere DAB+ Programme für Sachsen: Start der DAB+ Regionen Chemnitz, Dresden und Leipzig

(Leipzig) DIVICON MEDIA, bundesweiter Dienstleister und Betreiber zahlreicher Radionetze im privaten und öffentlich-rechtlichen Sektor, nimmt am kommenden Montag, den 3. April, ab 10 Uhr drei neue DAB+ Regionen rund um die bevölkerungsreichsten Städte Sachsens, Chemnitz, Dresden und Leipzig, in Betrieb. Damit werden in Sachsen weitere mehr als 30 Programmangebote über den wachsenden Verbreitungsweg DAB+ (siehe ma 2023 Audio I) empfangbar sein. Zum Ensemble zählen sowohl einige der bekanntesten und erfolgreichsten Programmmarken des Freistaates, als auch aufstrebende Newcomer mit zielgruppenspezifischen Programmangeboten. Durch Mehrfachbelegung der DAB+ Regionalmuxe mit angepassten regionalen Programmfenstern haben Veranstalter teilweise zudem die Möglichkeit für sich genutzt, ihre Reichweite deutlich zu erhöhen und eine „quasi-landesweite“ Verbreitung zu realisieren.

„Sachsen gehört von nun an endgültig zu den führenden Bundesländern in puncto DAB+ – sowohl in Bezug auf die Programme und die Verbreitungsgebiete als auch die technische Umsetzung“, erklärt DIVICON MEDIA Geschäftsführer Franz Coriand. „Für die Menschen in Sachsen, die Medienlandschaft hierzulande, die Projektverantwortlichen und nicht zuletzt für uns als Dienstleister und Plattformbetreiber ist der erfolgreiche Start ein wichtiger Meilenstein in Sachen Vielfalt.“

Bereits seit 2018 betreibt DIVICON MEDIA die DAB+ Lokalmuxe in Freiberg und Leipzig sowie seit Mitte Februar 2023 auch den DAB+ Lokalmux in Chemnitz. Voraussichtlich Mitte Mai 2023 folgt mit der Aufschaltung des DAB+ Lokalmux in Dresden die letzte vorgesehene Ausbaustufe.

Grundlage für die Umsetzung der neuen DAB+ Verbreitungsgebiete ist eine Ausschreibung von entsprechenden regionalen und landesweiten Programmplätzen durch die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) im Oktober 2021. Hierauf waren insgesamt 37 Bewerbungen privater Hörfunkveranstalter eingegangen. Die Wahl des Plattformbetreibers für die DAB+ Regional- und Lokalmuxe erfolgte anschließend erstmals auf Grundlage des geänderten Telekommunikationsgesetzes (TKG) durch die Veranstalter selbst und somit ohne notwendige Ausschreibung.

Zum Empfang der neu verfügbaren DAB+ Programme empfiehlt es sich, abhängig vom verwendeten Endgerät einen Sendersuchlauf durchzuführen. Eine Einschätzung, welche Programme am jeweiligen Standort indoor und mobil empfangbar sind, ist über die interaktive Karte auf der Website des Digitalradio Deutschland e.V. möglich.

Programmübersicht der einzelnen Empfangsgebiete

DAB+ Regionalmux Chemnitz (regionales Verbreitungsgebiet der Kreisfreien Stadt Chemnitz mit den Landkreisen Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Vogtlandkreis und Zwickau):

• 90s90s RADIO

• Antenne Sachsen (Region Chemnitz/Erzgebirge)

• Antenne Sachsen (Region Vogtland/Westsachsen)

• ENERGY SACHSEN (Chemnitz)

• HITRADIO RTL SACHSEN (Region Chemnitz)

• HITRADIO RTL SACHSEN (Region Vogtland/Westsachsen)

• R.SA

• Radio Chemnitz

• Radio Erzgebirge – Wir lieben das Erzgebirge

• Radio PSR

• Radio T

• Radio Zwickau

• VOGTLAND RADIO

DAB+ Regionalmux Dresden (regionales Verbreitungsgebiet der Kreisfreien Stadt Dresden mit den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge):

• 90s90s RADIO

• Antenne Sachsen (Region Dresden)

• Antenne Sachsen (Region Lausitz)

• coloRadio

• ENERGY SACHSEN (Dresden)

• HITRADIO RTL SACHSEN (Region Dresden)

• HITRADIO RTL SACHSEN Region (Oberlausitz/Niederschlesien)

• Lausitzwelle

• R.SA

• Radio Dresden

• Radio Lausitz

• Radio PSR

• Radio Weißwasser

DAB+ Regionalmux Leipzig (regionales Verbreitungsgebiet der Kreisfreien Stadt Leipzig mit den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen):

• 90s90s RADIO

• Antenne Sachsen (Region Leipzig)

• ENERGY SACHSEN (Leipzig)

• HITRADIO RTL SACHSEN (Region Leipzig)

• Leipzig Beatzz

• MEGARADIOmix

• PELI ONE

• R.SA

• Radio Holiday

• Radio Leipzig

• Radio PSR

zur Pressemeldung