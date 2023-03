ROCK ANTENNE Hamburg ab April via DAB+ in ganz Schleswig-Holstein zu empfangen

(Ismaning) ROCK ANTENNE Hamburg erweitert das Sendegebiet via DAB+ ab April auf ganz Schleswig-Holstein, um weitere Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Bereits heute stammen rund 30 % der Community aus dem nördlichsten Bundesland.

ROCK ANTENNE Hamburg deckt bereits heute via UKW sowie DAB+ die Metropolregion Hamburg ab. Viele Hörerinnen und Hörer aus Schleswig-Holstein schalten online unter rockantenne.hamburg ein. Geschäftsführer Matthias Schneekloth erklärt: „ROCK ANTENNE Hamburg ist schon immer fest mit dem „Wahren Norden“ und den Nachbarn in Schleswig-Holstein verbunden. Wir berichten bereits heute in unseren Nachrichten sowie in den Service-Rubriken wie Wetter oder Veranstaltungstipps für Schleswig-Holstein. Diese Berichterstattung werden wir weiter ausbauen und unser Sendebiet für das ganze Bundesland mit dem Digitalradio-Standard DAB+ erweitern.“

ROCK ANTENNE Hamburg engagiert sich bereits seit Jahren in großen Teilen Schleswig-Holsteins, ohne dort bisher terrestrisch empfangbar zu sein: „Nachwuchsmusiker beim Baltic Band Battle in Damp unterstützen wir, darüber hinaus präsentieren wir Veranstaltungen und Konzerte im Hademarscher Hof sowie das Blizzarrrd Festival in Bornhöved“, so Schneekloth. Außerdem ist ROCK ANTENNE Hamburg ein treuer Partner von Deutschlands größtem Wikinger-Event „Viking Mania“. „Sportlich sind wir unterwegs mit unserer Community vom „Lauf zwischen den Meeren“ und der internationalen Motocross-Meisterschaft „ADAC MX Masters“ in Mölln. Bei der Kieler-, als auch bei der Travemünder Woche, begeistern wir die Besucher mit Live-Musik und Entertainment auf unseren Bühnen und natürlich darf auch Wacken – mit zwischenzeitlich internationaler Bedeutung – nicht fehlen“, so ROCK ANTENNE Hamburg-Geschäftsführer Matthias Schneekloth.

Guy Fränkel, Geschäftsführer des ROCK ANTENNE-Networks in Deutschland und Österreich ergänzt: „Mit Schleswig-Holstein ergänzen wir unser nationales und regionales Netzwerk sinnvoll. Neben ROCK ANTENNE Deutschland und ROCK ANTENNE Hamburg mit Schleswig-Holstein haben außerdem ROCK ANTENNE Bayern und ROCK ANTENNE Österreich als bundes- und landesweite Marken, um nah an unserer Rock-Community zu sein. Außerdem sind wir mit dem Digitalradio-Standard DAB+ auch in der Metropolregion Zürich aktiv. Unser Network wird wachsen, weil wir gemeinsam mit unserer Community von Kunden und Hörern erfolgreich sind. Danke an Matthias und unser Team sowie die zuständigen Institutionen für die Sendegebiet-Erweiterung nach Schleswig-Holstein – von der Küste bis in die Berge, wir rocken überall!“

