Ein Jahr Absolut Germany – Nur Musik aus Deutschland

(München) Absolut Germany, der Sender, der nur Musik aus Deutschland von deutschen Artists und in Deutschland beheimateten Künstlerinnen und Künstlern spielt, feiert sein einjähriges Jubiläum.

Absolut Germany ist der jüngste der Absolut Radio Sender. Am 04.04.2022 startete das On Air Programm mit Tobi Silvester in der Morning Show. Der Sender gibt deutsch- und englischsprachiger Musik von deutschen und in Deutschland beheimateten Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne und ist mit diesem mutigen und neuen Konzept bundesweit einzigartig. Die Musikausrichtung umfasst Pop, Dance und Urban / Deutsch-Rap für das Zielpublikum aus 14- bis 35-Jährigen. Zum Sendestart in 2022 meldeten sich Künstlerinnen und Künstler wie Lena, Wincent Weiss, Sarah Connor und Musikikone Dieter Bohlen mit Glückwünschen zu diesem einzigartigen Konzept der Absolut Radio Gruppe.

Der New Music Friday ist das Programmhighlight und erreicht Bestzahlen bei den Online-Streams. Die Hörer entscheiden hier, nicht die Marktforschung. Das Konzept New Music Friday umfasst Musikinhalte, die freitags stündlich bei Absolut Germany gespielt werden. Das Besondere dabei ist, dass es sich um neu veröffentlichte Musik handelt, die erst wenige Stunden veröffentlicht ist. Die Songauswahl trifft hierbei meist die Moderatorin oder der Moderator, in Vorbereitung auf die Morning Show ab 6 Uhr morgens. Die Online Streams sind rund um die Uhr auf allen wichtigen Aggregatoren wie unserem Radio Player, TuneIn, radio.de und genauso auf unserer Absolut Radio App zu hören.

Inzwischen ist Absolut Germany bei den Künstlerinnen, Künstlern und Labels etabliert. In den letzten Monaten gingen hier sowohl Newcomer wie Faye Montana als auch Musikerinnen und Musiker wie Alle Farben, David Puentez oder Leony ein und aus. Auch die Ergebnisse der ma 2023 Audio I sprechen für sich.

„Absolut Germany hat bereits in seinem ersten Jahr beträchtlich zum Erfolg unserer Sendervielfalt beigetragen. Wir konnten mit Absolut Germany ein enormes Wachstum erreichen, denn bis heute hat der Sender hinsichtlich der Reichweite bereits zu den meisten Absolut Radiosendern aufgeschlossen. Das zeigt, dass Deutschland auf so einen Sender gewartet hat!“, kommentiert Mirko Drenger, CEO der Antenne Deutschland.

