(Marxzell) Anfang April 2023 hat die ON AIR support GmbH die Sendeanlage Schramberg (Ortsteil Sulgen) in Betrieb genommen. Der Sender Schramberg versorgt die Stadt Schramberg und Umgebung, aber auch das Gebiet bis zur A81, wo der Sender Raichberg übernimmt, und unterstützt auch die Versorgung in Villingen-Schwenningen und damit den nahtlosen Anschluss zum Sender Donaueschingen. Weiterhin werden einige Täler im Gebiet hin zum Sender Brandenkopf optimiert.

