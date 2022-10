Der perfekte musikalische Begleiter für Camping, Urlaub und Garten von Kenwood

(Bad Vilbel) Überall dort, wo es keine Steckdose gibt, aber Unterhaltung mit Musik, Podcasts oder Hörbüchern gewünscht ist, findet das neue tragbare Radio Kenwood CR-M30DAB seinen optimalen Einsatzort. Mit Abmessungen, die nicht einmal denen eines dickeren Taschenbuchs entsprechen, passt es nicht nur bequem in jeden Rucksack oder jedes Handgepäck, sondern spielt dank seines leistungsfähigen, im Gehäuse integrierten Akkus auch bis zu drei Stunden lang, bis es über einen USB-Port oder das zum Lieferumfang gehörende Netzteil wieder aufgeladen werden muss.

Das kompakte und elegante, in den drei Gehäuseausführungen Roségold-Weiß, Weiß und Schwarz verfügbare Kenwood Radio ist vollgepackt mit modernster Digitaltechnologie. So sorgt ein DAB+ Tuner für einen kristallklaren Empfang aller am Aufenthaltsort bereitstehenden Digitalradio-Sender. Welche Musik gerade spielt, ist jeweils im hochauflösenden 6,1 Zentimeter großen TFT-Farbdisplay abzulesen. Mehr noch: 30 Sender lassen sich im Gerät speichern und dann jederzeit in einer Liste anzeigen sowie im Handumdrehen auswählen. Die beiden absoluten Lieblingssender können sogar direkt per Tastendruck an der Frontseite aktiviert werden. Und ist eine bestimmte DAB+ Station einmal nicht zu empfangen, weil man sich zum Beispiel in der Abschattung durch Hochhäuser oder draußen auf dem Land mit noch lückenhafter DAB+ Versorgung aufhält, lässt sich auf den ebenfalls im CR-M30DAB integrierten UKW-Tuner ausweichen.

Doch auch für die Wiedergabe von auf Smartphones, Tablets oder Notebooks gespeicherten Audiodaten ist das Radio gewappnet. Diese lassen sich kabellos per Bluetooth® streamen. Darüber hinaus ermöglicht es die integrierte Uhr, sich vom Kenwood Radio wecken oder in den Schlaf singen zu lassen. Und selbst an ein ungestörtes Radiohören haben die Kenwood Entwickler gedacht: Über den 3,5 mm-Klinkenanschluss des CR-M30DAB lässt sich jeder handelsübliche Kopfhörer anstöpseln.

Das Kenwood Kompaktradio CR-M30DAB ist ab sofort für einen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 69,– € im Fachhandel erhältlich.

