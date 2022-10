DAB+ erhält neuen Standort in Ulm

[München] Mit Ulm bekommt das Regionalnetz für DAB+ in den Regionen Allgäu und Donau-Iller ab sofort einen prominenten Neuzugang. Der Sender ist der sechste Standort im Kanal 8B und optimiert den digitalen Radioempfang in den Städten Ulm und Neu-Ulm. Zusätzlich verbessert sich durch die Inbetriebnahme der DAB-Sendeanlage in Bayern die DAB-Versorgung in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg. Damit verbunden ist auch eine bessere mobile DAB-Versorgung auf der Autobahn A8 Stuttgart-München auf dem Abschnitt Ulm bis Augsburg.

Der Standort Ulm-Kuhberg des Südwestrundfunk SWR wird bereits für zwei bundesweite, zwei bayerische und zwei DAB+-Multiplexe aus Baden-Württemberg genutzt. Mit dem Multiplex „Allgäu-Donau-Iller 8B“ werden dann 7 DAB-Multiplexe vom Standort Ulm-Kuhberg abgestrahlt.

Insgesamt werden nun in den Regionen Allgäu und Donau-Iller (bayerischer Teil) ca. 0,98 Mio. Einwohner*innen mit den DAB+-Programmen des Regionalnetzes Allgäu-Donau-Iller erreicht. Für ca. 0,82 Mio. Einwohner*innen ist zum Empfang der DAB+-Programme eine Zimmer-antenne ausreichend. Das DAB-Netz Allgäu-Donau-Iller 8B versorgt nicht nur die Stadt Ulm gut, sondern auch große Bereiche im südöstlichen Bereich von Baden-Württemberg. Gute Versorgungsquoten gibt es für die Landkreise Alb-Donau-Kreis, Biberach, Ravensburg und Bodenseekreis.

Mit der Netzerweiterung durch die DAB-Sendeanlage Ulm können in Bayern in den Regionen Allgäu und Donau-Iller ihre regionalen DAB+-Programme ca. 83,2 % der Bewohner*innen DAB+ in Gebäuden und ca. 99,1 % mobil empfangen. Der Sender arbeitet mit einer Leistung von 9 kW ERP. Netzbetreiber des Regionalnetzes ist die Bayern Digital Radio GmbH.

Das Netz Allgäu-Donau-Iller umfasst aktuell die Radiostationen AllgäuHIT, DONAU 3 FM, Hitradio RT1 Memmingen, Radio Galaxy Allgäu, RADIO SCHWABEN, RSA Radio Lindau, RSA Radio Oberallgäu, RSA Radio Ostallgäu, Radio 7, Fantasy Allgäu und Das neue Radio Seefunk.

zur Pressemeldung