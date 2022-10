Neuer Standort für nationale DAB+-Programme in Bayern

(Köln) Der Netzbetreiber Media Broadcast hat das Sendernetz des ersten nationalen Digitalradio-Multiplex in Bayern weiter ausgebaut. Mit dem neuen Standort Unterringingen sind nun im Landkreis Donau-Ries die DAB+-Programme im Kanal 5C noch besser zu empfangen: Absolut relax, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, DRadio DokDeb, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, Schlagerparadies, Schwarzwaldradio und sunshine live. Ein erneuter Suchlauf in der Region wird empfohlen.

zum Tweet auf Twitter