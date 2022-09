Sharp stellt neue DAB+-Radios vor

(Berlin) Anlässlich der Internationalen Funkausstellung gewährt Sharp einen erster Einblick in das zukünftige Produktportfolio. So wird auch das umfangreiche Angebot an Audioprodukten erweitert. Nach dem Tokyo Portable Digital Radio im Reiseformat (das Anfang des Jahres vorgestellt wurde) ist ab Oktober das DAB+/DAB/FM Tokyo Digital Radio mit kabellosem Bluetooth-Musikstreaming und 5-W-Lautsprechern erhältlich. Eine weitere Produktneuheit im Oktober ist das etwas größere Tokyo DAB+ Micro System. Dieses DAB+/DAB/FM-Radio verfügt über für eine hochwertige Klangwiedergabe durch ein Lautsprechergehäuse aus Holz und erfreut mit einem CD-Player alle Retro-Musikfans. Im Frühjahr 2023 werden das Osaka Pocket Portable Radio, das Osaka Portable Mono DAB+, das Osaka Portable Stereo und ein Bluetooth-Regallautsprecher auf den europäischen Markt kommen.

