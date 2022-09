(Marxzell) Am 01.09.2022 um 12 Uhr ist ein neuer DAB+-Sender in Mudau in Betrieb genommen. Dieser füllt die Lücke zwischen Heidelberg, Heilbronn und Langenburg auf und erschließt im Norden von Baden-Württemberg das Gebiet bis zur hessischen Landesgrenze. Das berichtet die ON AIR support GmbH. Seit 01.12.2020 betreibt das Unternehmen das DAB+ Digitalradio Sendernetz Kanal 11B in Baden-Württemberg. Die Nutzer sind private Hörfunk Programmveranstalter.

zur Meldung