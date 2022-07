Bayern Digital Radio auf den Lokalrundfunktagen Nürnberg 2022

(München) Vom 5. – 6. Juli 2022 finden die 30. Lokalrundfunktage Nürnberg statt. Am ersten Tag ist die Bayern Digital Radio vor Ort im NCC Mitte und präsentiert im Rahmen der Ausstellung das neue Internetangebot design-dein-radio. Das Thema EWF wird sowohl Teil der Ausstellung am Stand sein als auch am Tag 2 im Funkhaus Nürnberg (Raum Wilkon / 11.45 – 13.00 Uhr) durch einen Vortrag unter dem Motto „Emergency Warning Functionality – Katastrophenschutz mit Digitalradio“. Der Referent ist Olaf Korte, Gruppenleiter Broadcast Applications am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen.

zur Veranstaltungsseite

zum Programm