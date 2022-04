Medienrat genehmigt „Absolut Germany“ – neues DAB+-Programm vervollständigt Digitalradio-Angebot auf 2. Bundes-Multiplex

(München) Der Name ist Programm: „Musik aus Deutschland“ lautet das Motto des neuen bundesweit ausgerichteten Hörfunkangebots Absolut Germany, das ab 1. April 2022 über den 2. DAB+-Multiplex verbreitet werden soll. Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat der Antenne Deutschland GmbH & Co. KG in seiner heutigen Sitzung die unbefristete Zulassung für das Digitalradio-Programm erteilt. Das neue Mainstream-Radio für 20- bis 60-Jährige konzentriert sich auf Musik deutscher Künstlerinnen und Künstler aus den letzten drei Jahrzehnten in verschiedenen Sprachen oder beispielsweise auch auf Englisch. Weltnachrichten wird es zur vollen Stunde, Deutschland Nachrichten zu jeder halben Stunde geben. Damit vervollständigt Antenne Deutschland sein Programm-Portfolio und deckt nun nahezu alle Zielgruppen ab.

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: „Mit Absolut Germany ist nun der letzte freie Platz auf dem 2. bundesweit ausgerichteten DAB+-Multiplex gefüllt. Die neue Programmfarbe bereichert den Digitalradio-Kosmos. Ein weiterer Beitrag zur Programmvielfalt, auf den sich Fans von Musik aus Deutschland freuen können.“

