Umstellung bei Arabella Bayern

(München) Die im Dezember 2021 gestartete Umstellung beim Programm Arabella Bayern wird in der Nacht vom 31.03 auf 01.04 nun abgeschlossen. Nach der erfolgten Aufschaltung in den Verbreitungsgebieten Unterfranken (Kanal 10A), Mittelfranken (8C), Oberfranken (10B), Oberbayern/Schwaben (10A), Oberpfalz (6C) und Niederbayern (7D) erfolgt nun die Einstellung der Verbreitung über die Netze München (11C), Augsburg (9C), Nürnberg (10C), Ingolstadt (11A), Allgäu (8B) und Voralpen (7A). Durch die technische Umstellung kann es sein, dass insbesondere stationäre DAB+ Geräte Zuhause das Programm nicht mehr finden. In diesem Falle empfiehlt sich ein einmaliger Sendersuchlauf am Gerät.

