Media Analyse: DAB+-Stationen vom BR erfolgreich

(München) Täglich hören mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland die Radioprogramme des Bayerischen Rundfunks. Im Freistaat kann der Hörfunk seine Spitzenstellung weiter ausbauen, mit 50,7 Prozent Marktanteil erreicht der BR täglich gut die Hälfte des bayerischen Publikums. Das zeigt die am Mittwoch veröffentlichte Media Analyse Audio (MA), die auf 65.000 Telefon-Interviews basiert. Neben den etablierten Stationen finden vor allem die beiden digital verbreiteten Sender BR Heimat und BR Schlager ihr Publikum. BR Schlager gelingt dabei ein besonderer Erfolg: Das Digitalangebot aus dem Studio Nürnberg wird von allen BR-Angeboten am längsten gehört, mit über dreieinhalb Stunden am Tag. Im Januar 2021 hatte der BR das Programm von “Bayern plus” in “BR Schlager” umbenannt, die Redaktion hatte das Sendekonzept überarbeitet und die Musikausrichtung geschärft. Das überzeugt laut MA 170.000 Menschen täglich. Auch BR Heimat legte leicht zu: 230.000 Hörerinnen und Hörer widmen sich bundesweit täglich 151 Minuten Geschichten und Melodien aus ihrer Heimat.

