(Norderstedt) Der Medienrat der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) beschloss in seiner gestrigen Sitzung die Ausschreibung terrestrischer Übertragungskapazitäten zur Verbreitung privater Hörfunkangebote und Telemedien über DAB+ in Schleswig-Holstein. Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Anbieter von Medienplattformen und wird am 4. April 2022 auf ma-hsh.de veröffentlicht.

zur Pressemeldung