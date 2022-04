Neue Programme für die DAB-Netze Allgäu-Donau-Iller und Oberland-Südostoberbayern

(München) Ein Plus für die Anbieter- und Meinungsvielfalt: Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat entschieden, dass im DAB-Netz Allgäu-Donau-Iller (8B) Radio Fantasy verbreitet wird. Im ebenfalls ausgeschriebenen DAB-Versorgungsgebiet Oberland-Südostoberbayern (7A) kommt das Münchner Kirchenradio zum Zug. Beide Programmangebote bekommen für zehn Jahre, befristet bis zum 1. April 2032, entsprechende Datenkapazitäten zugewiesen.

Radio Fantasy richtet sich mit seinem Musikmix aus aktuellen Hits und Newcomer-Songs an die Kernzielgruppe der 14- bis 39-Jährigen. Die Nachrichten aus der Region bringen Informationen aus Politik, Bildung, Unterhaltung und Kultur. Mittelfristig sind eigene Lokalfenster für das Allgäu geplant. Durch die Aufnahme von verbindenden Themen aus beiden Regionen soll das Programm für die Hörerschaft im gesamten Versorgungsgebiet relevant sein.

Das werbefreie Münchner Kirchenradio ist ein Spartenprogramm mit einem hohen Wortanteil (50 Prozent). Das Hörfunkangebot des Sankt Michaelsbund Landesverband Bayern e.V. richtet sich an kulturell, kirchlich und religiös Interessierte im Alter von 30 bis 60 Jahren. Das Wortprogramm mit Nachrichten, Reportagen, Interviews und Meditationen wird durch Soft-Pop orientierte Musik ergänzt. Der Fokus der Berichterstattung liegt auf dem Leben in den Pfarreien und Verbänden, die zum Erzbistum München/Freising gehören. Beide DAB+-Programme leisten in ihren Versorgungsgebieten einen Beitrag zur Anbieter- und Meinungsvielfalt.

zur Pressemeldung