„Das neue Radio Seefunk“ wird befristet im DAB-Netz Allgäu-Donau-Iller verbreitet

(München) DAB-Kooperation über Landesgrenzen hinweg: Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 31. März 2022 entschieden, dem Programm „Das neue Radio Seefunk“ Kapazitäten im DAB-Netz Allgäu-Donau-Iller zuzuweisen. Die Nutzung ist bis zum 31. März 2023 befristet. Das Angebot „Das neue Radio Seefunk“ ist ein von der Medienanstalt für Baden-Württemberg (LfK) genehmigtes lokales Hörfunkprogramm, das in den Gebieten Lörrach, Waldshut-Tiengen, Konstanz, Sigmaringen, Friedrichshafen und Ravensburg u. a. terrestrisch über UKW und DAB ausgestrahlt wird. In den Landkreisen Ravensburg und Bodenseekreis bestehen allerdings technische Versorgungsdefizite beim DAB-Empfang von „Das neue Radio Seefunk“. Da diese Defizite durch eine temporäre Verbreitung des Programms über das bayerische DAB-Netz Allgäu-Donau-Iller ausgeglichen werden könnten, hat der Medienrat der BLM zugestimmt, dafür befristet freie Kapazitäten zuzuweisen.

