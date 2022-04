Kapazitäten für TOP FM im DAB-Netz Oberland-Südostoberbayern

(München) Radio TOP FM bekommt auf Beschluss des Medienrats der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) für die Verbreitung im DAB-Netz Oberland-Südostoberbayern (Block 7A) eine Datenkapazität von 60 CU zugewiesen. Die Nutzung ist befristet bis zum 31. Dezember 2023. Im Rahmen weiterer geplanter Umstellungen soll die zugewiesene Datenkapazität um zusätzliche 20 CU erhöht werden. Das Hörfunkangebot Radio TOP FM der Amperwelle GmbH wird aktuell im DAB-Netz München und über UKW in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck, Landsberg-Lech, Starnberg und Erding sowie in den Städten Freising und Ebersberg verbreitet. Zum 1. April 2022 wird eine DAB-Kapazität im DAB-Netz Oberland-Südostoberbayern frei. Durch die beiden vom Medienrat beschlossenen Maßnahmen kann die digital-terrestrische Versorgung von Radio TOP FM deutlich verbessert werden. Signifikant erhöhen wird sich vor allem die Indoor-Versorgung in den Landkreisen Landsberg am Lech (+50%), Starnberg (+45%), Erding (+30%) sowie Ebersberg (+26%).

zur Meldung (siehe TOP 6.2)