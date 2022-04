NLM erteilt Zulassung für „Antenne Schlager“

(Hannover) Niedersachsen erhält ein neues landesweites Hörfunk-Spartenprogramm: In ihrer gestrigen Sitzung vom 31. März 2022 hat die Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt die Zulassung zur Veranstaltung und landesweiten Verbreitung des Spartenprogramms „Antenne Schlager“ erteilt. Die Mitglieder der Versammlung stimmten einstimmig für den Antrag von Antenne Niedersachsen auf unbefristete Zulassung von „Antenne Schlager“ gemäß § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Mediengesetzes (NMedienG).

Das Programm „Antenne Schlager“ soll durch einen hohen Musikanteil geprägt sein, der von aktuellen Popschlagern bis hin zu Schlagerhits aus den vergangenen Jahrzehnten reicht. Es richtet sich an eine Kernzielgruppe der 25-54-Jährigen. Das Musikprogramm soll durch stündliche Nachrichten und moderierte Sendungen ergänzt werden. Schon jetzt ist mit „Antenne Niedersachsen – Schlager“ ein reines Musikprogramm per Webradio abrufbar. Dieses bleibt weiterhin bestehen. Es wird durch das neue Programm „Antenne Schlager“ ergänzt, das vorrangig über DAB+ verbreitet werden soll.

