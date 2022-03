ma 2022 Audio I: ROCK ANTENNE setzt nationalen Wachstumskurs erfolgreich fort

(Ismaning) ROCK ANTENNE zählt zu den großen Gewinnern der ma 2022 Audio I und legt um 15,5 % auf 298.000 Hörer:innen in der Durchschnittsstunde (Mo. – Fr.) zu. Das führende Rockradio-Network in Deutschland und Österreich setzt dabei auf Kontinuität und Konsequenz in der Programmgestaltung mit dem besten Rock nonstop sowie einem vielfältigen digitalen Webradio-Angebot. 1,875 Mio. Menschen hören ROCK ANTENNE pro Tag, ebenfalls eine Steigerung um 15,7%. Fast 5,4 Mio. Hörer:innen gehören zum weitesten Hörerkreis der letzten vier Wochen.

„Seit März 2020 arbeitet unser gesamtes Team unter erschwerten Corona-Bedingungen: zum Teil komplett remote, teilweise hybrid und natürlich auch in Präsenz vor Ort in unseren Rock-Cities München und Hamburg. Daher gilt mein erster Dank allen Kolleginnen und Kollegen für ihren unglaublichen Einsatz und unseren Zusammenhalt“, so Guy Fränkel, Programmgeschäftsführer des ROCK ANTENNE-Networks. „Und vor allem herzlichen Dank unserer großartigen und stetig wachsenden Rock-Community – wir freuen uns sehr darauf, wenn wir uns endlich wieder bei Konzerten und Events persönlich treffen und miteinander abrocken. Für euch geben wir jeden Tag alles, weil uns eins verbindet: der beste Rock nonstop.“

ROCK ANTENNE ist bundesweit via DAB+ sowie in ausgewählten Rock-Cities auf UKW zu empfangen. Rund 300.000 Menschen erreichen so die nationalen und regionalen ROCK ANTENNE-Programme in der Durchschnittsstunde. Neben den Programmen von ROCK ANTENNE, ROCK ANTENNE Hamburg und Bayern sowie in Österreich hat das Rockradio-Network über 20 Webradio-Streams – von Heavy Metal über Melodic Rock bis Biker oder Lagerfeuer Rock.

zur Pressemeldung