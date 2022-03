Deutschlandradio-Programme in ausgewählten Schweizer Regionen über DAB+ empfangbar

(Berlin) Die digris AG aus der Schweiz hatte sich an Deutschlandradio gewandt mit dem Angebot, die drei Deutschlandradio-Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk in ausgewählten Regionen der deutschsprachigen Schweiz über DAB+ zu verbreiten. Nach der Prüfung des Angebots hat Deutschlandradio der digris AG gestattet, die Programme in ihre regionalen DAB+ Multiplexe einzuspeisen. Seit dem 8. März sind diese in den Regionen Südostschweiz, Berner Oberland, Oberwallis empfangbar. Für Deutschlandradio sind damit keine zusätzlichen Kosten verbunden. Die Weitersendung der Programme innerhalb der Schweiz erfolgt in der Verantwortung der digris AG.

