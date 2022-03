ma 2022 Audio – DAB+ Reichweite der Absolut Radio Programme erneut deutlich gestiegen

(München) Wie schon im vergangenen Jahr überzeugt die Absolut Radio Senderfamilie auch in der heute durch die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) veröffentlichten ma 2022 Audio I mit einem deutlichen Reichweiten-Plus und setzt damit ihren beeindruckenden Wachstumstrend fort.

Besonders hervorgetan haben sich die Absolut Radio Sender mit einem Wachstum von 70% auf insgesamt 156 Tsd. bei den Hörer:innen in der Durchschnittstunde, sowie einem neuen Bestwert in der Tagesreichweite von 553 Tsd. – das bedeutet ein Plus von 69%. Auch der weiteste Hörerkreis überzeugt mit einem Zuwachs von 53%.

„Mit einem Wachstum von 70% sind wir das am stärksten wachsende Radiounternehmen Deutschlands! Ich freue mich, dass sich unser Engagement in Musikauswahl und Markenaufbau so positiv in den Ergebnissen widerspiegelt und wir die Menschen deutschlandweit erreichen“, so Antenne Deutschland CEO Mirko Drenger.

Auch der hauseigene Vermarkter, die ad.audio GmbH, profitiert von den neuesten Marktzahlen. Die buchbare nationale DAB+ Reichweite steigt auf 300 Tsd. Hörer:innen in der Durschnittstunde. Sales Director Crispin Henke ergänzt: “Damit bieten wir werbetreibenden Unternehmen die größte zusammenhängende nationale DAB+ Reichweite Deutschlands.”

Über Antenne Deutschland

Die Antenne Deutschland GmbH & Co KG ist ein Konsortium der Absolut Digital GmbH & Co. KG und der Media Broadcast GmbH. Das Unternehmen hatte im Rahmen der Ausschreibung des Plattformbetriebes für die erste und letzte private DAB+ Plattform den Zuschlag der Landesmedienanstalten für die Veranstaltung und Verbreitung von nationalen Radioprogrammen erhalten.

