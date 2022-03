ad.audio vermarktet Radio Schlagerparadies

(Hamburg) Auch Radio Schlagerparadies schließt sich dem nationalen Audio-Vermarkter ad.audio an und erhöht damit signifikant die Reichweite des Hamburger Audio Vermarkters. Die ad.audio ermöglicht ganzheitliche Audio-Kampagnen auf digitalen Premium-Inventaren. Neben nationalen DAB+ Programmen besteht das Inventar aus inhaltlich breit gefächerten Online Audio Streams und redaktionell hochwertig gestalteten Podcasts.

Unter dem Dach des Digitalradio Anbieters Antenne Deutschland vermarktet ad.audio seit dem 01.03.2022 den bundesweit empfangbaren Sender Radio Schlagerparadies als Zweitvermarkter. Damit gewinnt dieses junge Unternehmen eine zusätzliche Reichweite von durchschnittlich 111.000 Hörer:innen pro Durchschnittsstunde für seine Werbekunden und ergänzt sein Portfolio zudem um eine hochwertige Zielgruppe. „Es spricht für sich, dass auch längst etablierte Radiosender ein Teil des nationalen Portfolios der ad.audio werden wollen. Ich freue mich über die schnelle Entwicklung unseres jungen Unternehmens und bin optimistisch, dass wir auch zukünftig stark wachsen werden“, kommentiert CEO Mirko Drenger.

Radio Schlagerparadies ist seit Anfang 2014 über den 1. DAB+ Bundesmux empfangbar und inzwischen mit seiner deutschlandweiten Reichweite in der gesamten Republik etabliert. Sowohl mit seinem Zielpublikum als auch mit seinem Kultstatuts bietet Radio Schlagerparadies eine wertvolle Ergänzung in dem vielseitigen Repertoire des Vermarkters. Generell kann gesagt werden, dass ad.audio damit seine Reichweite mehr als verdoppelt (gemessen an AGMA Werten von 2021).

Frank Brach ergänzt: “Als Programmdirektor von Radio Schlagerparadies freue ich mich auf die zukünftige Zusammenarbeit und die daraus resultierenden positiven Entwicklungen für Radio Schlagerparadies und DAB+“.

Die ad.audio ist ein Unternehmen der Antenne Deutschland GmbH und ermöglicht holistische Audio Kampagnen auf digitalen Premium-Inventaren. Neben nationalem DAB+ besteht das Inventar aus inhaltlich breit gefächerten Online-Audio Streams und redaktionell hochwertig gestalteten Podcasts. Auch die Verlängerung von Bewegtbildkampagnen sowie Konvergenzprodukte mit DooH sind in direkter Kombination mit Ströer Digital Media möglich.

