Stadtwerke Bamberg starten DAB+ im Kabel

(Bamberg) Seit dem 01.02.2022 bieten die Stadtwerke Bamberg in ihrem Glasfasernetz auch DAB+ an. Die Verbreitung findet im Block 12A statt. Derzeit werden 9 Programme mit einer Bitrate von je 144 kbit/s eingespeist. Als Audiocodec kommt AAC-LC zum Einsatz. Das eingespeiste DAB+ Signal steht allen aktuell ca. 7.000 Kunden, die das TV-Signal im Bamberger Glasfasernetz baMbit, im Glasfasernetz BürgerNet in Altendorf, Buttenheim und Pettstadt und auch im Netz von foOne in Forchheim beziehen, kostenlos zur Verfügung. Die Verbreitung läuft zunächst als Pilotprojekt, der weitere Ausbau wird aber durch die kontinuierliche Aufschaltung zusätzlicher Programme angestrebt.

