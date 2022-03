Für Demokratie, Freiheit und Frieden in Europa: Schwarzwaldradio und HITRADIO OHR spielen ab sofort die Europahymne

(Offenburg) Vor dem Hintergrund der unfassbaren Ereignisse in der Ukraine und als verbindendes Element zwischen den europäischen Völkern nehmen Schwarzwaldradio und HITRADIO OHR ab sofort zwei Mal täglich die Europahymne in die Playlisten. „Damit wollen wir auch akustisch ein Zeichen setzen und uns offen und eindeutig zu den europäischen Grundwerten bekennen“, so Senderchef Markus Knoll. „Natürlich unterstützen wir darüber hinaus diverse internationale, nationale und auch regionale Hilfs- und Koordinierungsprojekte mit Gratisspots, kostenloser Onlinewerbung und redaktioneller Berichterstattung.“ „Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.“

Die Europahymne erklingt bis auf Weiteres auf beiden Programmen immer mittags und um Mitternacht. Hier wurden bei Schwarzwaldradio als bundesweitem Sender bis zuletzt die Hymnen der einzelnen Bundesländer gespielt. HITRADIO OHR ist seit 1987 das Lokalradio für die Region Mittelbaden zwischen Karlsruhe und Freiburg. Schwarzwaldradio ist das bundesweite Radioformat für Musikliebhaber und Genießer auf dab+.

