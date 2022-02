DAB+ im Auto: Bei 95 Prozent der Neuwagen Standard

(London/Berlin) Wie die Ergebnisse einer vom Weltverband WorldDAB veröffentlichten Studie zeigen, gehört ein DAB+ Radio in 95 Prozent der Neuwagen, die 2021 auf den wichtigsten europäischen Märkten verkauft wurden, zur Serienausstattung. Diese Zahlen belegen die Umsetzung des European Electronic Communications Code (EECC) durch die Gesetzgeber in den Nationalstaaten. Danach müssen alle in der EU verkauften neuen Autoradios seit Dezember 2020 digitales terrestrisches Radio empfangen können. Wie die Umfrage ergab, ist der Anteil an DAB+ Autoradios in einigen EU-Staaten, die zum ersten Mal erfasst wurden, bereits auf einem Niveau mit etablierteren DAB+ Märkten. Dazu gehören u.a. Österreich, Polen, Spanien und Tschechien.

Patrick Hannon, Präsident von WorldDAB: „Neuwagen in ganz Europa sind serienmäßig mit DAB+ ausgestattet. Dies gilt sowohl für etablierte Digitalradio-Märkte wie Deutschland, Italien und Großbritannien als auch für Länder in früheren Entwicklungsstadien wie Tschechien, Polen und Spanien. Es ist klar, dass DAB+ die Zukunft des Rundfunks in Europa ist.“

zur Pressemeldung (deutsche Version)

zur Pressemeldung (englische Version)