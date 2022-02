Radio Bollerwagen jetzt auch in Hessen am Start

(Hannover) Seit dem 15. Februar ist Radio Bollerwagen nun auch in Teilen von Hessen über DAB+ auf Sendung. Das Programm wird über den Kanal 12C in Hessen-Süd ausgestrahlt und ist Teil der ffn-Mediengruppe. In Hessen gibt es aktuell vier digitale Sendernetze, die Radioprogramme im digitalen Standard DAB+ verbreiten. Den bundesweiten Multiplex, über den mehr als zehn deutschlandweit verbreitete private und öffentlich-rechtliche Programme abgestrahlt werden. Die Programme sind hessenweit zu empfangen. Das vom Hessischen Rundfunk betriebene digitale Sendernetz mit den sechs Hörfunkprogrammen des hr. Das Sendernetz ist in Rhein-Main und in Nordhessen in Betrieb. Das Sendernetz für private Radioveranstalter in Rhein-Main, über das derzeit elf Programme verbreitet werden. Das Sendernetz für private Radioveranstalter in Nord- und Mittelhessen, über das aktuell acht Programme zu hören sind.

