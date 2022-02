ROCK ANTENNE knackt mit den „666 besten Rock-Songs“ erneut Rekord

(Ismaning) Bereits zum dritten Mal ermittelte ROCK ANTENNE die „666 besten Rock-Songs“ gemeinsam mit der Rock-Community. Dabei knackte das führende Rockradio-Network in Deutschland und Österreich mit dem heißesten Voting des Jahres erneut Rekorde. Und es gibt einen neuen Platz 1 der Hörercharts.

„Das war wieder der Hammer! Unser Dank richtet sich an unsere sensationelle Community, die unsere diesjährigen 666 wieder zu einem unfassbaren Megahit-Marathon gemacht hat. Gemeinsam mit unseren Hörern haben wir wieder fantastische Songs ausgewählt und damit erneut alle Rekorde gebrochen“, so Guy Fränkel, Geschäftsführer des ROCK ANTENNE-Networks.

ROCK ANTENNE konnte bei dem diesjährigen Voting einen neuen Abstimmungsrekord mit insgesamt 1,2 Mio. Stimmen erreichen. Teresa Wermuth, Leiterin Online und Social Media, freut sich über die Beteiligung: „Es ist für uns der absolute Wahnsinn, wie viel Feedback uns die Rock-Community auf allen Kanälen zurückgibt. Sowohl die sensationellen Voting-Zahlen im Vorfeld als auch die unzähligen Facebook- und Instagram-Posts während der Hitparade – da sieht man direkt: Die Hörer lieben die 666 besten Rock-Songs genauso wie wir im ROCK ANTENNE Team!”

Seit dem 10. Januar hatten ROCK ANTENNE-Hörer die Möglichkeit, ihren liebsten Rock-Song in die heißesten Rock-Charts Deutschlands zu voten. Dabei durfte sich die Community online durch das ROCK ANTENNE Song-Voting klicken und ihrem jeweiligen Lieblings-Rock-Song ihre Stimme geben. Am Montag, 7. Februar 2022, fiel der Startschuss für die Rock-Highlights von 666 bis 1. Das große Finale der Aktion erfolgte mit der Bekanntgabe von Platz Nummer eins am 11. Februar um kurz vor 19 Uhr: Guns N’ Roses mit „Paradise City”.

