KATHREIN Digital Systems profitiert vom Trendthema WiFi & Camping

(Leipzig) Sehr gute Besucherfrequenz, viele neue Kontakte zu Erstausrüstern, Fachhändlern und Kunden sowie überdurchschnittlich hohes Interesse an digitalen Entertainment-Produkten – das ist das positive Fazit des Messeauftritts von KATHREIN Digital Systems beim diesjährigen CARAVAN SALON in Düsseldorf. Dabei profitierte der Digitalspezialist und Marktführer für digitalen Empfang sowie Signalverteilung vor allem vom Trendthema „WiFi & Camping.“ Das hohe Interesse für digitales Entertainment beim Camping erstreckte sich auch auf mobilen Radioempfang. So standen auch Kathrein DAB+ Radios, insbesondere das Kathrein DAB+ 1 Mini, im Fokus der Camper. Zu den Vorteilen dieses Modells gehört neben der für Camping entscheidenden kompakten Größe vor allem auch das zu jeder Innenausstattung passende Design, darunter weiß oder silber lackiertes Echtholz sowie dunkles oder helles Echtholzfurnier. Das DAB+ 1 mini (UVP 139 EUR) empfängt DAB+/UKW-Radio, hat ein gut lesbares OLED-Display, einen integrierten Bluetooth-Empfänger für drahtloses Audio-Streaming und ein akustisch abgestimmtes Holzgehäuse. Zur netzunabhängigen, portablen Verwendung z.B. vor dem Campingmobil verfügt es über einen integrierten Lithium-Akku, inklusive LED-Anzeige für Akku-Ladezustand und Bluetooth-Verbindung.

