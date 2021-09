Neue Sendeanlage: SWR verbessert DAB+-Empfang

(Stuttgart) Für besseren Radio-Empfang über DAB+ wurde auf dem Dach des SWR Studios Mannheim-Ludwigshafen eine neue Sendeanlage montiert. Die neue Anlage ist ein so genannter “Stützsender”. Er soll die DAB+-Signale, die der SWR vom Heidelberger Königsstuhl aussendet, ergänzen. Künftig wird der DAB+-Radio-Empfang in Mannheim, aber auch in den umliegenden Kommunen, wie beispielsweise Heddesheim, noch besser sein. Das wirkt sich vor allem auf den störungsfreien Empfang in Häusern aus. Wann die Sendeanlage tatsächlich auch sendet, ist noch offen. Angestrebt wird ein Sendestart noch in diesem Jahr. Der Sender auf dem Mannheimer Studiodach bleibt auch nach dem Umzug des SWR in seinen Neubau in der Mannheimer Neckarstadt Ende 2023 erhalten. Die Antenne wird vom SWR am jetzigen Standort langfristig weiter betrieben.

zum Bericht