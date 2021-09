DAB+ in Bennin

(Hamburg) Radiohörerinnen und Radiohörer zwischen Zarrentin, Hagenow, Lübtheen und Lauenburg bekommen ihre NDR Programme jetzt in noch besserer Qualität. Mit der Inbetriebnahme des neuen Senders in Bennin am 16. September, dies auf dem Block 12B (225,648 MHz), ist hier nun auch NDR 1 Radio MV über das moderne Digitalradio (DAB+) zu empfangen. Zudem wird die mobile Versorgung der NDR Programme im Südwesten des Landes vervollständigt, unter anderem auf der B5 und der B195. Zum DAB+ Programmangebot gehören weiterhin die auch über UKW ausgestrahlten NDR Angebote wie NDR 1 Radio MV, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Plus, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

