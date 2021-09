DLM dankt Siegfried Schneider für seine Verdienste für die deutsche Medienaufsicht

(Berlin) Anlässlich des heutigen Festakts zur Verabschiedung des Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), dankt Dr. Wolfgang Kreißig, Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, Siegfried Schneider für seine großen Verdienste während seiner langjährigen Tätigkeiten für die Gemeinschaft der Medienanstalten. Siegfried Schneider war es ein besonderes Anliegen, den privaten Rundfunk in seiner digitalen Transformation und damit seiner Wettbewerbsfähigkeit in der digitalisierten Medienwelt zu stärken. Er hat die Bedeutung von Zukunftsthemen wie dem technischen Jugendmedienschutz, Kennzeichnungsgeboten für Influencer oder dem digitalen Hörfunk DAB+ früh erkannt und sich als Vorreiter dafür stark gemacht.

Besondere Aufmerksamkeit hat Siegfried Schneider der Sicherung von Meinungs- und Medienvielfalt zukommen lassen. Mit der Initiierung des Medienvielfaltsmonitors in der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und der darauffolgenden Institutionalisierung auf föderaler Ebene, ermöglichte er europaweit erstmalig die gattungsübergreifende Beurteilung von Medienkonzentration in Deutschland. „Die DLM dankt Siegfried Schneider für sein großes Engagement, seine Verdienste und seine zukunftsweisenden Impulse für die Medienaufsicht in Deutschland. Sei es die Digitalisierungsförderung des Hörfunks oder das Vordenken eines zeitgemäßen Medienkonzentrationsrechts: Siegfried Schneider hat mit seinen Werten, seinen Visionen und seinem Mut die Medienaufsicht in Deutschland maßgeblich geprägt und dafür gesorgt, dass die Medienanstalten als medienpolitische Gestalter wahrgenommen werden“, betont Dr. Wolfgang Kreißig.

Siegfried Schneider war von 2011 bis 2015 Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), von 2016 bis 2018 DLM-Vorsitzender und zuletzt Vorsitzender der Technischen Kommission der Landesmedienanstalten (TKLM).

