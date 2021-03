DAB+ mit bestem Jahr seit 2011: Mehr als 1,8 Mio. DAB+ Radios verkauft

(Berlin) Im umsatzstärksten Jahr seit der Einführung von DAB+ wurden in Deutschland 2020 mehr als 1,83 Mio. DAB+ Empfänger abgesetzt. Wie der HEMIX (Home Electronics Market Index) belegt, entspricht dies einem Wachstum von 15,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Umsatz mit DAB+ Radios wuchs mit 13 Prozent zweistellig: von 216 Mio. € in 2019 auf die aktuelle Bestmarke in Höhe von 244 Mio. € in 2020. Die starke Dynamik beim Abverkauf zeigt, dass Hörerinnen und Hörer dem Radio vertrauen und es gerade in besonderen Zeiten als verlässliche Quelle für relevante Nachrichten, seriöse Informationen und Unterhaltung schätzen. Digitalradios haben UKW-Radios im Absatz weit überholt. So lag der Marktanteil von rein analogen Radioempfängern (UKW) in 2020 bei nur noch 46 Prozent. Den Löwenanteil haben inzwischen DAB+ Digitalradios. Sogenannte hybride Radios, die UKW, DAB+ und IP empfangen können, erreichen einen Marktanteil von 7 Prozent. Die seit 21. Dezember 2020 geltende Digitalradiopflicht für Autoradios in Neuwagen und andere handelsübliche Geräte leistet für diese Entwicklung ebenfalls einen wesentlichen Beitrag: Bereits seit Sommer 2020 haben die Hersteller ihre Neuwagen mehrheitlich mit DAB+ an Bord ausgeliefert. Die tatsächliche Zahl der verkauften DAB+ Radios ist höher als im HEMIX gemeldet, da er den Gesamtmarkt nicht vollständig abbildet. Der HEMIX berücksichtigt nur verkaufte Radios und die erzielten Umsätze im deutschen Endverbrauchermarkt. Käufe aus dem Ausland oder Autoradios ab Werk fließen nicht in den HEMIX ein.

Die Entwicklung auf dem Gerätemarkt spiegelt sich auch in der DAB+ Nutzung: Wie aus der Media Analyse ma 2020 Audio II hervorgeht, hatte die Nutzung des digital-terrestrischen Radios bei der Tagesreichweite relativ um rund 50 Prozent zugelegt. Das macht DAB+ zum Radioverbreitungsweg mit dem derzeit stärksten Wachstum. Die steigende Nutzung geht einher mit einer kontinuierlich wachsenden Angebotsvielfalt vor allem bei den privaten Anbietern. Mit dem Start der zweiten, bundesweiten DAB+ Programmplattform im Oktober 2020 hat sich die Anzahl der im gesamten Bundesgebiet ausgestrahlten Programme bis jetzt auf 24 erhöht. Für den Sommer ist der Start weiterer neuer und spannender Programme geplant, auch auf regionaler Ebene. Ein breitgefächertes und vielfältiges Hörangebot kann auch den Geräteabsatz weiter beflügeln.

Eine entscheidende Rolle für den Erfolg von DAB+ spielt der Verein Digitalradio Deutschland. Im gemeinsamen Schulterschluss werben die Mitglieder, also ARD, Deutschlandradio, Privatsender, Hersteller und der Handel dreimal im Jahr crossmedial gemeinsam für DAB+. Ergänzt und unterstützt werden diese Maßnahmen durch unterjährige Aktionen direkt am PoS in rund 3.200 Elektromärkten in ganz Deutschland. Marktbeobachter rechnen damit, dass die Umsätze auch künftig solide sind und prognostizieren für das laufende Jahr eine mindestens vergleichbar hohe Menge an verkauften DAB+ Radios.

