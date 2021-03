(München) Am 02. März kommt es in den Regionalnetzen Voralpen (Kanal 7A) und Allgäu (Kanal 8B) zu Wartungsarbeiten. Das führt zu einem Ausfall der DAB+-Programme in den jeweiligen Netzen von jeweils ca. einer Minute um 10 Uhr (Voralpen) bzw. 11 Uhr (Allgäu). Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.