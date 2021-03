ENERGY HAMBURG nun auch in Hamburg, Kiel und Lübeck über DAB+ empfangbar

(Berlin) ENERGY ist mit seinem Hamburger Lokalprogramm seit dem 01. März nun auch in Hamburg, Kiel und Lübeck über DAB+ zu empfangen. “DAB+ ist der Radio-Übertragungsweg der Zukunft. Daher freuen wir uns sehr, dass wir unser lokales ENERGY Programm aus Hamburg, neben UKW und über das Internet, nun auch über DAB+ in Hamburg, Kiel und Lübeck anbieten können“, so Olaf Hopp, Geschäftsführer ENERGY Hamburg. In Hamburg und Schleswig-Holstein besitzen laut dem aktuellen Digitalisierungsbericht bereits über 20 Prozent der Haushalte mindestens ein DAB+ Gerät und DAB+ ist in diesen Haushalten der meistgenutzte Empfangsweg. In 2020 wurden deutschlandweit über 1,8 Mio. DAB+ Empfänger verkauft, im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 15,2 Prozent. ENERGY ist seit dem 01. März 2021 über den lokalen DAB+ Multiplex in Hamburg auf Kanal 10D, in Kiel auf Kanal 5A und in Lübeck auf Kanal 9D zu hören.

zur Pressemeldung