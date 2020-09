BLM-Audiopanels bei MEDIENTAGEN MÜNCHEN

(München) Kick und Klotz zugleich – das ist die Corona-Krise für den Audio-Bereich: Aufgrund der Einschränkungen des Alltags griffen und greifen einerseits deutlich mehr Menschen auf Audioangebote zu. Andererseits leiden viele Anbieter unter den wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns. Was das für die Zukunft der Branche bedeutet, thematisieren die Audio-Sessions der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Mittwoch, 28. Oktober, im Rahmen der digitalen MEDIENTAGE MÜNCHEN. „Innovationen, neue Player und… Corona – der Audiomarkt in Bewegung“ ist Motto des diesjährigen Audio-Gipfels. Schon die Besetzung zeigt, wieviel Bewegung im Markt steckt. Es diskutieren Katja Marx, NDR, Felix Kovac, ANTENNE BAYERN, Marianne Bullwinkel, RMS, Joe Pawlas, Antenne Deutschland, sowie Benjamin Risom, FYEO. Den Blick nach vorne richten auch alle weiteren BLM-Audio-Panels: In „Whats new? Innovationen in der Audiobranche“ etwa stellt Christian Hufnagel vom SWR audio lab die neue SWR 3-App vor und Theresa Rentsch von der dpa präsentiert einen Baukasten speziell für AudioProduzenten. Um das Thema Voice kümmert sich bei den MEDIENTAGEN u.a. Andy Web von der BBC, der den hauseigenen Sprachassistenten Beep vorstellt.

