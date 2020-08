Workshop Digital Broadcasting 2020 goes online

(Erfurt) Der 16. Workshop Digital Broadcasting WSDB findet aufgrund der aktuellen Situation nicht in Erfurt sondern zum ersten Mal online statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet am 23. und 24. September 2020 ein vielseitiges Programm mit Vorträgen und Erfahrungsberichten rund um das Thema Digitaler Rundfunk und KI im Medienbereich. Eröffnet wird der zweitägige Workshop mit einer Keynote vom Pionier des digitalen Fernsehens, Prof. Ulrich Reimers. Die Teilnahme am Online-WSDB 2020 ist kostenlos möglich, die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.

